◆米大リーグカージナルス１―４ドジャース（３日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャースは３日（日本時間４日）、敵地・カージナルス戦で先発のロブレスキが６回無失点で５勝目を挙げる快投を見せて今季ワーストの連敗を「４」で止めたが、「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、５打席安打なしの３打数無安打２四死球でドジャース移籍後ワーストの４試合、１９打席連続安打なしとな