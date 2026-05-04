お笑いタレントの有吉弘行が、3日放送のJFNラジオ『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（日曜後8：00）に生出演し、母の死去を報告した。番組内で自らの言葉で語り、最期の様子や家族での見送りについて明かした。【写真】「愛を感じます」有吉弘行が公開した第2子誕生の“お祝いショット”有吉は「私事なんですがね、母が亡くなってしまいまして」と切り出し、「急な話ではないんですけど、3か月ぐらい前からお医者さんの方