大型連休に合わせて海外を訪問中の高市総理大臣は、2つ目の訪問国のオーストラリアに到着し、日本時間4日、首脳会談に臨みます。ベトナム訪問を終えた高市総理は、オーストラリアに向かい、日本時間の3日午後8時半ごろ、首都・キャンベラに到着しました。アルバニージー首相との会談では、中東を含む地域情勢について意見を交わし、安全保障分野の協力に関して協議する見通しです。また、オーストラリアは鉱物などの資源が豊富で、