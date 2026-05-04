◇プロ野球ファーム・リーグ巨人3xー2広島（5月3日、ジャイアンツタウンスタジアム）4月21日に打球が当たり、脳しんとうなどを負った巨人の泉口友汰選手。この日、2軍戦で実戦復帰しました。3番ショートでスタメン出場した泉口選手は3打数2安打。守っては5回にセンターに抜けそうな打球をキャッチし、ジャンピングスローを見せるなど、順調な仕上がり具合を見せました。「何の問題もなくいつも通りのプレーができたんじゃないか