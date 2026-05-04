◇卓球・世界選手権団体戦（2026年5月3日英ロンドン）決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦で日本女子は3―1でドイツを下し、3連勝を飾って1位通過した。第1試合は橋本帆乃香（デンソー）が登場。ウィンターとの対戦は第5ゲームまでもつれる戦いとなり、最後に競り負け2―3で敗れる。第2試合は張本美和（木下グループ）。パリ五輪の団体で敗れたカウフマンに対し、第2ゲームは競り合いながらもストレート勝ちを収め