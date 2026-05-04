◇ナ・リーグ カブス8―4ダイヤモンドバックス（2026年5月3日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が3日（日本時間4日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「5番・右翼」で先発出場。3試合ぶりのマルチ安打を記録するなど5打数2安打1得点3三振と活躍。8―4の勝利に貢献し、チームは5連勝を飾った。2試合連続無安打の鈴木はこの日も「5番・右翼」で先発出場。相手先発右腕ケリーとの対戦で第1打席は見逃し三振に倒れた