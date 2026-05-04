ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０＝大橋）が元４階級制覇王者・井岡一翔（３７＝志成）との防衛戦（２日、東京ドーム）で３―０の判定勝利。元ＷＢＣ世界フライ級王者の内藤大助氏が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「内藤大助のチャレンジします！」で、この注目の一戦を取り上げた。内藤氏は「ここまで差が出るとは思わなかった。井上（拓真）選手、うまかった。強いし、うまい。井岡選手はいつもの戦い