新日本プロレス３日の福岡国際センター大会に?炎の飛龍?藤波辰爾（７２）が来場し、ＮＥＶＥＲ無差別級王者の成田蓮（２８）と一触即発となった。藤波は自身が主宰するドラディションの２２日後楽園ホール大会で成田とのシングルマッチを控えている。ところが成田は４月１５日に都内で両者が顔を合わせるはずだった会見をボイコット。藤波が「俺が一番嫌なことをされたというのが率直な感想です」と怒りをあらわにし、試合当日