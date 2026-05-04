ノアの拳王（４１）が、２日の両国大会でＯＺＡＷＡとの一騎打ちに敗れた「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也をこき下ろした。拳王は３日の新宿フェイス大会の第１試合で、ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝）と組み、ＧＨＣタッグ王者の内藤＆ＢＵＳＨＩと激突。内藤に強烈なキックを放ち「元気ねえな、お前。ＯＺＡＷＡに負けるぐらいだからな！」と見下ろす場面もあったが、時間切れ引き分け