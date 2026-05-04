全日本プロレス春の祭典「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」を右足のケガで敗退となった安齊勇馬（２６）が無念の胸中を激白した。Ａブロックにエントリーしていた安齊は、２日福島大会のタロースとの公式戦で右足を負傷。ケガを押して３日の栃木大会で羆嵐との公式戦に臨んだが、わずか１分５４秒でレフェリーストップにより敗戦となってしまった。安齊はこの敗戦でブロック敗退が決定。さらに団体からは安齊の５