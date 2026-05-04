◆米大リーグカブス８―４ダイヤモンドバックス（３日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が３日（日本時間４日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、５打数２安打のマルチ安打で、打率が３割８厘に上昇した。カブスは逆転勝ちで、５連勝。１０連勝、３連敗、５連勝で２２勝１２敗となり、貯金が今季最多の「１０」となった。２点を追う２回１死走者