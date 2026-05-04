長野県安曇野市の民家にきのう、クマ1頭が出没し、庭に4時間ほど居続けたため麻酔銃で捕獲されました。クマが出没したのは、安曇野市の民家で、きのう午前9時ごろ、「クマが家の庭を歩いている」と警察に通報がありました。警察などが近くを捜索したところ、別の民家の庭でクマ1頭が見つかりました。クマは民家の軒先にあったケース内をあさるなどして、4時間ほど庭に居続けたため、猟友会が麻酔銃を使って捕獲しました。クマは体