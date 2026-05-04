■MLBカージナルス1ー4ドジャース（日本時間4日、ブッシュ・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのカージナルス戦に“1番・DH”で先発出場。3打数無安打2四死球。2出塁も4試合連続、19打席連続でノーヒットとなった。チームは先発のロブレスキー（25）が6回無失点の好投で今季5勝目、連敗を4で止めた。チームは今季初の4連敗、直近4試合は2得点以下と打線も嚙み合っていない。自身も3試合連続ノーヒットで終わ