【「特製スマホステッカー」ピールオフ広告】 5月4日より展開 東京：東京メトロ新宿駅 メトロプロムナード 大阪：大阪メトロなんば駅 なんばパノラマビューセット 秋田書店が運営するWebマンガサイト「チャンピオンクロス」および「ヤンチャンWeb」の累計会員数が、それぞれ100万人、あわせて200万人を突破した。 これを記念し、5月4日