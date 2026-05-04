インド政府も認めるインド仏教界の最高指導者が、岡山県新見市出身の男性であることをご存知でしょうか。彼の名は佐々井秀嶺（しゅうれい）さん（90）。佐々井さんが87歳だった2023年、4年ぶりに日本に帰国し、1か月半をかけて全国各地を講演して回りました。 【写真を見る】「自らの限界を打ち破り、人生を闘え」佐々井秀嶺さん（90）はいかにしてインド仏教界1.5億人の頂点に立ったのか【中編】 実は、今年も3年ぶりの帰国を計