「虐げられてきた下層民衆とともに55年…」インド仏教界の最高指導者は岡山県出身の90歳 インド政府も認める、インド仏教界の最高指導者が岡山県新見市出身の男性であることをご存じでしょうか。佐々井秀嶺（ささい・しゅうれい）さん、90歳。 【写真を見る】「酒と女に溺れ自殺未遂」インド仏教界1.5億人の頂点に立つ佐々井秀嶺さん（90）「修行の身でありながら女性2人と三角関係に」暗黒を彷徨った若き日【前編】 いまから3