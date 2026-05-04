毎日、仕事や家事、勉強をがんばっている。でも、ある日、ふっとすべてが嫌になる――そんな瞬間はないだろうか。それは「弱いから」でも「甘えているから」でもない。むしろ、ずっとがんばってきた人ほど起きやすい現象だ。今回は、話題の書籍『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルべウ著、藤田麗子訳）から一部を抜粋・再編集しながら、その理由に迫る。（構成／ダイヤモンド社・林えり）無意識にやっていること：限界