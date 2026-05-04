セリエA 25/26の第35節 インテル・ミラノとパルマの試合が、5月4日03:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 インテル・ミラノはフランチェスコ・エスポジト（FW）、マルクス・テュラム（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパルマは鈴木 彩艶（GK）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、ガブリエル・ストレフェッザ（FW）らが先発に名を連ねた。 前半終