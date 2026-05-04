リーグ・アン 25/26の第32節 リヨンとレンヌの試合が、5月4日03:45にグルパマ・スタジアムにて行われた。 リヨンはロマン・ヤレムチュク（FW）、アフォンソ・モレイラ（FW）、エンドリッキ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレンヌはエステバン・ルポール（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）、ブレール・エンボロ（FW）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々の6分