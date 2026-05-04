開催：2026.5.4 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 11 - 3 [オリオールズ] MLBの試合が4日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとオリオールズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はマックス・フリード、対するオリオールズの先発投手はトレー・ギブソンで試合は開始した。 1回裏、2番 ベン・ライス 初球を打ってライトスタンドへのホー