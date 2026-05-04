開催：2026.5.4 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 1 - 3 [アストロズ] MLBの試合が4日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとアストロズが対戦した。 Rソックスの先発投手はランヘル・スアレス、対するアストロズの先発投手はコディ・ボルトンで試合は開始した。 5回裏、1番 ジャレン・デュラン 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 1-0 HOU 6回表、6番