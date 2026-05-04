［J１百年構想リーグEAST第14節］鹿島 １（４PK２）１ 町田／５月３日／メルカリスタジアム前日にFC東京が勝利し、EASTで暫定で２位に転落していた鹿島は、ホームで町田と対戦。サウジアラビアで開催されたACLエリートで準優勝し、大きな経験と自信を手にするとともに、過密日程にも悩まされる町田と攻守において白熱のゲームを展開したなか、50分にセットプレーの流れからFWレオ・セアラが決めて鹿島が先制に成功した。しかし