現地５月３日に開催されたプレミアリーグ第35節で、鎌田大地を擁する14位のクリスタル・パレスが、８位のボーンマスと敵地で対戦し、０−３で完敗した。中３日でシャフタール（ウクライナ）とのカンファレンスリーグ準決勝・第２レグを戦うなか、ボランチで先発した鎌田は、前半のみでベンチに下がった。この一戦は『U-NEXT』で中継され、中村俊輔氏が解説を担当した。先日に森保ジャパンのコーチに就任したレジェンドは、終