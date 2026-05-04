トランプ米大統領と中国の習近平国家主席による米中首脳会談が北京市内で5月中旬に開催される。一方で中国政府は4月上旬、「産業チェーンとサプライチェーンの安全に関する規則」（以下「規則」）を発表した。この新たな「規則」は、「中国切り離し」を狙う米国政府に対する強力なけん制とみられている。しかし米国側は現在のところ反応を示さずに「沈黙」を貫いている。フランスメディアのRFIはこのほど、この異常とも言える静か