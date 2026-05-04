サッカー元日本代表の都並敏史氏（64）、柿谷曜一朗氏（35）、森脇良太氏（40）が4月30日深夜に放送されたテレビ東京「FOOT×BRAIN」（土曜深夜2・35）に出演。今月15日に発表されるW杯北中米大会の日本代表メンバー26人を大胆予想した。番組では「どこよりも早いW杯北中米大会メンバー予想SP」として先週に続いて2週に渡って放送。選考にあたっては主観が入らないように基準を設定。優勝に向け全8試合を戦い抜ける26人。さら