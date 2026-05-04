◇パ・リーグソフトバンク0―7楽天（2026年5月3日みずほPayPay）ソフトバンクの柳田が2戦連続で欠場した。1日の楽天戦で右膝に死球を受けて骨挫傷と診断され、この日はベンチ外だった。ただ、治療によりスイングの際の痛みも緩和されているようで「治してもらいました」と口にして球場を引き揚げた。4日の西武戦（ベルーナドーム）は、当日の状態を見た上で代打で待機する可能性も出てきた。