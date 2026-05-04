◇パ・リーグソフトバンク0―7楽天（2026年5月3日みずほPayPay）【岸川勝也視点】ノーゲームになった4月26日の鹿児島の試合は真っすぐで押し、ロッテ・西川に柵越えを放たれた。この日の前田悠はその反省を生かしていたように思う。立ち上がりから真っすぐ、スライダー、カーブ、チェンジアップ、フォークと多彩な球種でタイミングを外す投球ができた。それが5回までの15アウトのうち、8つの内野ゴロにつながっていた