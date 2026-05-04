「ケンタッキーダービー・米Ｇ１」（３日、米チャーチルダウンズ）夢は見た…が、栄冠には届かなかった。日本からは２頭が参戦。３戦無敗で臨んだダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添）は直線で一度は先頭に立つも、最後に力尽き５着。ＵＡＥダービーＶから転戦したワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大）は８着に終わった。勝ったのは米国のゴールデンテンポ。Ｃ・ドゥヴォー師は同レース１５２回の歴史で初めて、女性調教