「ヴリリアントＳ」（３日、東京）３番人気のタイトニット（牡６歳、栗東・今野）が、終始外々を回る形ながら直線で力強く抜け出し、オープン初勝利を飾った。初コンビの荻野極は「大外を回る形で本来は厳しいのですが、よく押し切ってくれました。馬を褒めたいです」と相棒をたたえた。今野師は「中間にアンタレスＳを除外になりましたが、いい状態をうまく保てた。広いコースも合うと思っていました」と勝因を挙げた。今後