◇パ・リーグソフトバンク0―7楽天（2026年5月3日みずほPayPay）ソフトバンクの牧原大が今季初の猛打賞と気を吐いた。「5番・二塁」で先発出場し、6回に早川から右翼線二塁打を放つなど3安打をマーク。直近5試合は打率・500（18打数9安打）と快音を響かせている。「いいイメージで打席に入っているだけです」。昨季の首位打者が打率・304と数字を上げてきた。