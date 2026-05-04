◇パ・リーグ日本ハム3―０オリックス（2026年5月3日エスコンF）日本ハムが3日、オリックスを3―0で下し、史上7球団目の通算5000勝に到達した。球場で勝利を見守った栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）は「5000勝という大きな節目の勝利を刻んだこと、うれしく思います。その一部に、監督として関われたことに感謝しています」とコメントした。12年から10年間指揮を執り、684勝を記録。大谷（現ドジャー