阪神３―０巨人（セ・リーグ＝３日）――阪神が２カード連続勝ち越し。四回に佐藤の適時三塁打で先制、才木が１１奪三振で７回無失点と好投した。巨人は好機であと１本が出ず、今季３度目の零封負け。阿部監督「しっかり対策を練ってやりたい」プレーボール前から厚い雲が甲子園の上空を覆い、試合中の降雨が濃厚だった一戦。巨人の井上は１点の重みを肝に銘じ、先制点を与えないよう細心の注意を払った。それでも、好調な阪神