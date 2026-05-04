◇パ・リーグソフトバンク0―7楽天（2026年5月3日みずほPayPay）ソフトバンクの前田悠伍投手（20）が3日、先発した楽天戦で5回4安打無失点と好投した。警戒していた大阪桐蔭の先輩・浅村を2打数無安打に抑えるなど、出力が増している直球に変化球を交えてテンポよく打たせて取った。プロ3年目の確かな成長も示しつつも、球数64球で降板とスタミナ面では課題も残った。チームは今季2度目の零敗。日本ハムとの開幕カード以来の