井上尚弥VS中谷潤人ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦は2日、東京ドームで行われ、王者・井上尚弥（大橋）が元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に3-0で判定勝ち。5万5000人が熱狂するボクシング史に残るビッグマッチで、リングを彩ったラウンドガールも話題に。礼儀正しい人柄が出たワンシーンも注目を浴びている。井上と中谷、日本ボクシングの歴史に残る頂上決戦にファンが酔いしれた。視