大好きな飼い主さんに甘える猫さんが、撫でてほしくて…？にゃーではない“可愛すぎる鳴き声”に、心を掴まれる視聴者さんが続出しました！ 投稿は記事執筆時点で107万回再生を記録しており、「可愛すぎて涙出てきた」「声たまらない」「こんなのされたら撫で回すしかないじゃん」といったコメントが寄せられています。 【動画：飼い主に甘える猫→もっと撫でてほしくて…ニャーではない『まさかの鳴き方』が尊