2軍・オリックス―ロッテ戦プロ野球のファーム交流戦で18歳ルーキーが魅せた。オリックスの佐藤龍月投手が3日、本拠地ロッテ戦で1回11球を投げて2奪三振を含む3者凡退に抑えた。ファンから期待の声が上がっている。0-0の6回に登板した佐藤は多彩な変化球で打者を翻弄。ストレートも148キロを計測した。スポーツチャンネル「DAZN」の野球専門Xが実際の映像を公開。「とんでもないかもしれない佐藤龍月変化球からの、最後は