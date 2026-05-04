年収が低い人に、今の高射幸性パチンコ・パチスロを楽しみ尽くすってのは土台無理だ。表記上のコイン単価は昔とそう変わらなくても、今はまとまった出玉を得るまでにあれこれとくだらない条件を満たして、パチンコならムリゲーと思えるような抽選を突破。パチスロならとにかく下位で伸ばして一度は有利区間を切らないと話にならなかったりする。特にパチスロは一撃で、つまりワンフラグで数千枚出るみたいなことはもうない。そんな