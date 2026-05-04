親から心無い言葉をぶつけられ、絶句した経験がある人は少なくない。実の親だからといって、必ずしも無償の愛を与えてくれるわけではないようだ。投稿を寄せた60代女性は、離婚して子どもを引き取った際、実母から「あんな奴の子供なんか産んで損しかしてないね」と言われ、「一瞬『は？』と頭の中が疑問符だらけになりました」と当時を振り返る。（文：篠原みつき）「私もあんたは産むつもりなかった」「何を言っているんだこの人