◆関西六大学野球春季リーグ戦▽第５節２回戦大商大１５―１大院大（３日・わかさスタジアム京都）今秋ドラフト候補の大商大・春山陽登主将（４年）がリーグ通算１０本塁打となる３ランを放つなど、１５―１と猛打で圧倒。大院大に連勝し、勝ち点を２とした。大商大・春山に待望の一発が飛び出した。２打席連続で死球を受けた後の第３打席だ。３回２死一、二塁から左中間へ豪快アーチ。「（手応えは）ありました。行くやろ