ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題し、各競技の新人を随時紹介する。今回は、Ｊ１のＧ大阪に加入したＤＦ池谷銀姿郎（いけがや・ぎんじろう、２１）。アウェーのタイで決勝進出を決めた４月１５日のアジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）準決勝のバンコク・ユナイテッド（Ｕ）との第２戦でプロ初先発を果たし、３―０の快勝劇に貢献。スタメン定着と、目標の２０３０年Ｗ杯（モロッコ、ポルトガル、スペイン共催