◆チャーチルダウンズＳ・Ｇ１（日本時間５月３日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート１４００メートル）米Ｇ１のチャーチルダウンズＳ（ダート１４００メートル）は現地時間２日、チャーチルダウンズ競馬場で行われ、海外初挑戦のテーオーエルビス（坂井）が直線で抜け出すと３馬身１／４差で圧勝した。カペラＳ・Ｇ３に続く５連勝での重賞２勝目は、日本調教馬の米ダートＧ１制覇３頭目の快挙となった。また、ＪＲＡ海外馬