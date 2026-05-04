米大リーグは３日（日本時間４日）、各地で行われた。ドジャースの大谷翔平は敵地・ミズーリ州セントルイスでのカージナルス戦に１番指名打者（ＤＨ）で出場。３打数無安打２四死球だった。これで４試合、１９打席連続ノーヒットとなった。試合は４−１で勝ち、連敗を４で止めるとともに、ナ・リーグ西地区の首位をキープした。カージナルスの連勝は６でストップ。（デジタル編集部）２度出塁した大谷だが、得点に絡むことはで