◇インターリーグホワイトソックス−パドレス（2026年5月4日サンディエゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が3日（日本時間4日）、パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場し1−0の3回1死の第2打席は中飛に倒れた。この回は、先頭打者ロモの右越えソロでリードした。1日の同戦でメジャー日本人選手通算1000本塁打となった13号3ランをマーク。現在、この日13号をマークしたジャッジ（ヤンキース）と並び両リーグ本塁