7人組グループ・なにわ男子の大西流星、高橋恭平、西畑大吾、藤原丈一郎が、4日午後7時から放送されるフジテレビ系バラエティー『ネプリーグSP』に出演する。開園25周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）との豪華コラボスペシャルを2時間にわたって放送。知っているようで知らないUSJにまつわる豆知識と常識クイズに挑む。【写真】“お願い”ポーズで祈る姿がかわいいなにわ男子今年デビュー5周年を迎え、USJと