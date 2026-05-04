俳優・東出昌大によるABCテレビの冠番組『東出昌大の野営デトックス』（月曜深夜0：00〜0：30／全4回）が4日からスタートする。【番組カット】焚き火を囲んでくつろぐ東出昌大＆ウルフ・アロン＆フワちゃんABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」の第6弾として放送されるドキュメンタリー番組『東出昌大の野営デトックス』。フワちゃんが東出ともう一人のゲスト、ウルフ・アロンと1泊2日の“ガチ野営”に挑戦