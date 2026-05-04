木村グループ本社は、熊本県産もち米100%使用の米菓ブランド「木村のあられ」から個食提案を行う。新シリーズ「ピーナッツ入 奴あられ」を立ち上げ、同シリーズから「旨辛しょうゆ」と「ツンからわさび味」の2品に期間限定商品「すっぱから梅味」を加えた計3品を3月から順次発売している。3品とも1袋32gの食べ切りサイズに仕立てられている。2月10日、取材に応じた木村寿孝社長は「32gの新サイズで値頃感も訴求しおつまみ