小川珈琲は、約4000?の広さの1フロアにコーヒーをはじめベーカリー、ショコラ、デリカテッセン、ジェラートなど12のラボラトリーをクロスオペレーションで融合を図るという遠大な実験を開始した。場所は、3月28日、ニュウマン高輪（東京都港区）内に開業した新エリア「MIMURE（ミムレ）」の2階全てを占める「OGAWA COFFEE LABORATORY高輪」（以下、LABORATORY高輪）。フロア中央のイベントスペース「微光の苑」で宇田吉範社長