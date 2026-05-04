村上はバットでの活躍に加え、その去就にも注目が集まっている(C)Getty Imagesメジャー1年目ながら、シーズン序盤で本塁打数メジャートップに立つホワイトソックスの村上宗隆。33試合終了時点で13本塁打を記録し、驚異的な長打力は大きな話題となっており、現在も米国内のさまざまな媒体でその名前が報じられている。【動画】「誰もが彼の全打席にクギづけ」村上宗隆、圧巻アーチをチェック現地時間5月2日には、メジャー公式サ