井上の出方を探りながら、最適解を見出そうとリング上で頭脳戦を展開した中谷(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext井上尚弥（大橋）が3-0の判定勝ちを収めた5月2日の東京ドームで実現した世紀の一戦。死力を尽くして12ラウンドを戦いながらキャリア初黒星を喫した中谷潤人（M.T）だが、百戦錬磨のルディ・ヘルナンデストレーナーとともに練り上げた策は徹底した。【動画】米記者が「殺人的」と評した井上尚弥のスピード中谷潤人