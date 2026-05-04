夫婦漫才コンビ「かつみさゆり」のさゆり（56）が3日までにインスタグラムを更新。ダンス動画を披露した。さゆりは「56歳さゆり踊ったみたシリーズです〜」とコメントし、動画をアップ。さゆりはミニ丈のキュートな衣装を着用し、IVEの「BANG BANG」に合わせてダンスを踊る姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「まだまだアイドルいけますぜ」「TWICEのメンバー」「56歳の脚じゃない」「美魔女中の美魔女」とコメントが寄